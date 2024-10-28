قصف مدفعي وغارات على صور وقرى بنت جبيل حصد شهداء وجرحى

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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم حيث اغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في مدينة صور قرب مطعم "الجواد" ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى ولا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث عن مفقودين بين الركام.

وفجرًا استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة دون وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات.

و اغار الطيران الحربي المعادي ليلا على بلدة عين بعال ما ادى الى مجزرة حصيلتها سبعة شهداء و واربعة عشرون جريحا من بينهم ممرضة وثلاثة مسعفين فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث لغاية صباح اليوم عن ناجين تحت الانقاض بسبب تسجيل عدد من المفقودين. يذكر ان المبنى يعود للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي.

وسجلت أيضا غارات على بلدات : البازورية، معركة ،محمية صور الطبيعية ، شحور،طيردبا وفي بلدة البرج الشمالي ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة اخرى مستهدفا احد المباني ما ادى الى استشهاد خمسة اثنان منهم مسعفين من الهيئة الصحية الاسلامية وكما اغار على اطراف بلدة البرغلية ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات في السهل البحري المقابل للبلدة.

اشارة الى انه طوال الليل وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري واطلق القنابل الضوئية فوق بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

وتواصل وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بالعمل الدؤوب على خدمة النازحين في مدينة صور وتطالب المجتمع الدولي بالمزيد من المساعدات والعمل على ايصال المساعدات لعدد من العوائل الذين لا يزالون في المدن والقرى الجنوبية كما تعمل خلايا الازمة في معظم بلديات قضاءي صور وبنت جبيل على متابعة احوال النازحين في معظم المناطق اللبنانية.