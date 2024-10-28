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10 آلاف لبناني عبروا إلى الأردن...

28
OCTOBER
2024
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الوطن السورية: أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن هناك بعض الأمور في معبر نصيب الحدودي التي تتم معالجتها من إدارة المعبر والقائمين، وبعض المشكلات العقدية مع مؤسسة الإسكان العسكرية سيتم حلها عن طريق وزارة المالية، مضيفاً: المعبر في تحسن لجهة الخدمات المقدمة، وتابعنا ذلك من خلال الزيارات المتتالية، حيث التقينا المواطنين والأشقاء الأردنيين القادمين والمغادرين واستمعنا إلى ملاحظاتهم وسنعمل على تذليل كل الصعوبات.

 

واطلع وفد وزاري يضم وزراء الداخلية اللواء محمد الرحمون، والنقل زهير خزيم، والإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة، والمالية رياض عبد الرؤوف، على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع والترانزيت والتسهيلات المقدمة في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا، وناقش الوزراء مع المعنيين في المعبر صعوبات العمل وسبل تحسين الخدمات في مجال حركة المسافرين بالقدوم والمغادرة، وحركة البضائع والترانزيت.

 

وفيما يخص حركة شحن البضائع، بين اللواء الرحمون أن هناك تواصلاً مع الجانب الأردني من خلال وزارة النقل لحل المشكلات التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية للساحة في معبر نصيب قياساً بعدد السيارات الشاحنة الناقلة للبضائع.

 

من جهته أكد محافظ درعا أسعد الطوكان في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير عمل المعبر وتسهيل الإجراءات الموجودة والاستماع إلى القادمين والمغادرين واتخاذ الإجراءات التي تسهل مرورهم بالدخول والخروج، مؤكداً أن زيادة ساعات العمل على المعبر لمدة ساعتين سوف يتم تطبيقها خلال أيام.

 

ولفت إلى أن هناك نحو 10 آلاف لبناني فقط عبروا من سورية إلى الأردن منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، علماً أن عدد الوافدين اللبنانيين إلى سورية بلغ نحو 160 ألف لبناني حسب الإحصائيات الرسمية.

الوطن السورية
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