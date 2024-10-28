عناوين الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024

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الأخبار: عدّاد الخسائر يتسارع | العدو: الحرب أوْلى من التفاوض؟

ألمانيا في أرض معادية: حزب الله أوقف التواصل ويرفض بقاءها في «اليونيفل»



اللواء: جبهة لبنان في صلب مفاوضات الدوحة.. وهوكشتاين وموفد قطري إلی بيروت



الجمهورية: سعي إلى هدنة تمهّد للمفاوضات

لبنان أمام الفرصة أم إستمرار الحرب؟



النهار: لبنان ينتظر تسييل مؤتمر باريس قريباً... مهمة هوكشتاين في مواجهة تصعيد كبير

التحرك المفترض للموفد الأميركي خلال الساعات المقبلة كان محور تنسيق ومشاورات في كواليس مؤتمر باريس

البناء: 120 طائرة حربية و300 مسيّرة لتدمير الدفاع الجوي والنظام الصاروخي الإيراني / الخامنئي يحذّر من تعظيم الاعتداء أو تهوينه ويدعو القيادة لإيصال رسالة القوة / بيرنز في الدوحة لمعادلة مستحيلة «رابح رابح» في غزة ولبنان بعد الفشل الحربي

الديار: أجواء سلبيّة تحيط بمفاوضات وقف النار في لبنان وغزة

نتنياهو يتحدّث عن حرب وجود طويلة وقاسية

المقاومة تفرض إيقاعها في الميدان

l'orient le jour: Washington fait pression sur Netanyahu : la 1701 (presque) sans modifications

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: شؤون إقليمية

لماذا تخشى إسرائيل جبهة الداخل أكثر من غيرها؟

بن غفير يستبق نتائج تحقيق حادثة الدهس ويحرِّض على العرب وعائلاتهم

الأنباء الكويتية: وزير الطاقة كشف العمل على تفادي حصار بحري وجوي.. والقطاع التربوي يواجه بمخاطر محسوبة

مصدران لـ «الأنباء»: مراوحة حربية انتظاراً لنتائج الانتخابات الأميركية



الوطن السورية: قتلى وعشرات الإصابات بينها عدد ميئوس منها بعملية دهس فدائية شمال تل أبيب … عكا وحيفا تحت نيران صواريخ المقاومة والمسيّرات توجع مستوطنات الشمال