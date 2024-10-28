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عناوين الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024

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الأخبار: عدّاد الخسائر يتسارع | العدو: الحرب أوْلى من التفاوض؟

ألمانيا في أرض معادية: حزب الله أوقف التواصل ويرفض بقاءها في «اليونيفل»

 

 

 


اللواء: جبهة لبنان في صلب مفاوضات الدوحة.. وهوكشتاين وموفد قطري إلی بيروت

 

 

 


الجمهورية: سعي إلى هدنة تمهّد للمفاوضات
لبنان أمام الفرصة أم إستمرار الحرب؟

 

 


النهار: لبنان ينتظر تسييل مؤتمر باريس قريباً... مهمة هوكشتاين في مواجهة تصعيد كبير
التحرك المفترض للموفد الأميركي خلال الساعات المقبلة كان محور تنسيق ومشاورات في كواليس مؤتمر باريس

 

 

 

البناء: 120 طائرة حربية و300 مسيّرة لتدمير الدفاع الجوي والنظام الصاروخي الإيراني / الخامنئي يحذّر من تعظيم الاعتداء أو تهوينه ويدعو القيادة لإيصال رسالة القوة / بيرنز في الدوحة لمعادلة مستحيلة «رابح رابح» في غزة ولبنان بعد الفشل الحربي

 

 

 

الديار: أجواء سلبيّة تحيط بمفاوضات وقف النار في لبنان وغزة
نتنياهو يتحدّث عن حرب وجود طويلة وقاسية
المقاومة تفرض إيقاعها في الميدان

 

 

 

l'orient le jour: Washington fait pression sur Netanyahu : la 1701 (presque) sans modifications

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: شؤون إقليمية
لماذا تخشى إسرائيل جبهة الداخل أكثر من غيرها؟
بن غفير يستبق نتائج تحقيق حادثة الدهس ويحرِّض على العرب وعائلاتهم

 

 

 

الأنباء الكويتية: وزير الطاقة كشف العمل على تفادي حصار بحري وجوي.. والقطاع التربوي يواجه بمخاطر محسوبة
مصدران لـ «الأنباء»: مراوحة حربية انتظاراً لنتائج الانتخابات الأميركية

 

 


الوطن السورية: قتلى وعشرات الإصابات بينها عدد ميئوس منها بعملية دهس فدائية شمال تل أبيب … عكا وحيفا تحت نيران صواريخ المقاومة والمسيّرات توجع مستوطنات الشمال

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