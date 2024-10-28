أسرار الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يسعى الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون في بيروت إلى سؤال مَن يلتقون بهم من الصحافيين والسياسيين لجمع معلومات عن حجم الدور الروسيّ في مساعدة إيران على صدّ الهجمة الإسرائيلية وتمرير معلومة يُراد ترويجها عن عدم وجود معرفة أميركية مسبقة باستخدام الطائرات الإسرائيلية لأجواء العراق في استهداف إيران، خصوصاً أن هذه الأجواء تقع تحت الوصاية الأميركية.

كواليس

قال مرجع سياسي لبناني لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين جواباً على سؤال ماذا لو رفض حزب الله الموافقة على تطبيق القرار 1701 أو وقف إطلاق النار بمعزل عن غزة، فقال له هاتوا الموافقة الإسرائيلية على هذين الشرطين، القرار 1701 ووقف إطلاق النار دون زيادة ولا نقصان واختبروا ثقتنا بالتفاهم مع حزب الله.

اللواء: أسرار



لغز

يعود زوار حاضرة الفاتيكان بإنطباعات سلبية عن شخصيات سياسية ومرجعيات روحية من المسؤولين الذين يلتقون بهم، ويحملون أطراف سياسية لبنانية مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع البلد!



همس

ألغى الرئيس الفرنسي ماكرون مواعيده يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين ليتفرغ للإتصالات المتعلقة بمؤتمر مساعدة لبنان يوم الخميس من الأسبوع الماضي وضمان مشاركة أكبر عدد من الدول فيه وتأمين المساهمات المالية المناسبة!

الجمهورية: أسرار

عدم عودة الموفد لا يعني أنّ المفاوضات تعثرت

رأى ديبلوماسي بارز أنّ عدم عودة موفد دولة عظمى إلى لبنان في اليومين المقبلين لا يعني أنّ المفاوضات لا تسير في اتجاه صحيح.



تحذير من 8 دول

حذّرت مجموعة من 8 دول في رسالة رسمية إلى رئيس وزراء دولة عدوة من إجراء قد يهدّد وجود سلطة شرعية مجاورة.



تفاؤل حذر

أبدى مسؤول كبير تفاؤلاً حذراً مستنداً إلى «أنّ من نجح في منع إيران وإسرائيل من الانزلاق إلى حرب إقليمية يستطيع أن ينجح في ترسيم حل ديبلوماسي في لبنان».