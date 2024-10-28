لبنان قد يشهد انفراجا بوقف لإطلاق النار

A + A -

الأنباء الكويتية: توقع مصدر وزاري فاعل لـ «الأنباء» ان «يشهد لبنان انفراجا بوقف لإطلاق النار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، والبدء بتنفيذ القرار الأممي 1701 والالتزام به من قبل العدو الإسرائيلي وحزب الله، ونشر الجيش اللبناني من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة إلى مجرى نهر الليطاني، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية في شكل سريع».

وقال: «اذا تعذر ذلك لعدة أسباب، ستبقى الأزمة اللبنانية مفتوحة على الأسوأ».

وأبدى المصدر خشيته «من اشتداد عمليات العدوان الإسرائيلي على لبنان انتقاما للخسائر التي أسفرت عن قتل جنود العدو في الميدان بالجنوب اللبناني». كذلك تناول دور الجيش اللبناني خصوصا وسائر القوى الأمنية «في ضبط الأمور في المناطق خشية اندلاع مواجهات غير محسوبة، وقد تؤدي إلى تداعيات تفوق تلك التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي».