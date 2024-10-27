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حمية: لا يمكن أن نضحي ببلدنا وسيادتنا وعلينا أن ننتظر ما سيحمله هوكشتاين

27
OCTOBER
2024
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أن "الحكومة تطلب وقف اطلاق النار والعدو الاسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني الموجود في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق، والجيش بحاجة الى تعزيز قدراته".


ولفت، في حديث إلى قناة "الجديد"، إلى أنه "علينا ان ننتظر ما يحمله المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين واذا تم الاتصال من قبل الموفد الاميركي مع مكتبي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء بهما فالأمور في اتجاه الى حد ما ايجابي".


وأضاف حمية: "كحكومة أي آليات لتنفيذ القرار 1701 سوف تزود الحكومة اللبنانية عبر رئاستها وبالتنسيق الكامل مع الرئيس بري حتى تقوم بقراءة شاملة لآلية التنفيذ".


ورأى أنه "لا يمكن أن نضحي ببلدنا وسيادتنا وبالتالي علينا أن ننتظر ما سيحمله هوكشاين وبعد ذلك تتخذ الحكومة القرار".

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