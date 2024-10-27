"المقاومة الاسلامية": إصابة تجمعين لقوات العدو في مستعمرة المنارة وعند المدخل الشمالي لموقع المرج

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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانين جاء فيهما: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الأحد 27-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شمالي شرقي مستعمرة المنارة بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الأحد 27-10-2024 *تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".