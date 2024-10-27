تهديد إسرائيلي لسكان عدد من القرى الجنوبية

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وجّه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس"تهديدا الى سكان عدد من مناطق الجنوب:

عاجل بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:

تفحتا, غسانية, بابلية, زرارية, قصيبة, حبوش, كفر رمان, ارنون, يحمر, الخيام, خربة, عرب اللوزية, مروانية, دير سريان

نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة

جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك.



