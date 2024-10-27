حريق سيدة الحصن امتد الى جبل السن وورشة اخماده تواصلت ليلاً حتى تمكنت منه

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تمكن أهالي اهدن بساعة متأخرة ليل أمس من تبريد الارض المحروقة في جبل السن اهدن بهمة مجموعة من الشباب الاهدني المتطوع والمندفع بعد انضمام طوافة الجيش الى ورش اطفاء الحريق، بمشاركة عناصر الجيش وفرق الدفاع المدني من مراكز عدة في القضاء وفرق عمل بلدية زغرتا - اهدن قبل امتداده الى محلة " باب الهوا "وقد اعتمدت على مصدر مائي من بركة في بقوفا للمهندس انطوان اسكندر .

ورشة الاطفاء عملت بجهد كبير لاطفاء النيران التي التهمت أشجاراً من الصنوبر وشجيرات مختلفة ومساحات حرجية متعددة .

وتمكنت الورشة من حصر النيران واخمادها بشكل كامل ثم جرى تبريد الارض المحروقة بواسطة عشرات الصهاريج المائية ومعاول المتطوعين أصدقاء الطبيعة الذين خصتهم بلدية زغرتا - اهدن ببيان امتنان لهذه النخوة العالية .