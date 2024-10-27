مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن مهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس السبت ولغاية الساعة من صباح اليوم الأحد الواقع في ٢٧-١٠-٢٠٢٤:

ضاحية بيروت الجنوبية:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً مبنى على أوتوستراد هادي نصرالله، أخمد عناصر الدفاع المدني النيران التي اندلعت بين ركام المبنى المستهدف.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً مبنى في منطقة برج البراجنة بجانب مستشفى البرج قرب مدرسة الرضا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق محلات و المبنى المستهدف، وقد تمكنوا من محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى المحلات التجارية والشقق المجاورة للموقع المستهدف.

محافظة النبطية:

بحث وإنقاذ:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبطية الفوقا- الحارة القديمة عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض.

إطفاء:

- على اثر قصف مدفعي على منطقة زغلة-النبطية عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب واشجار في المكان المستهدف.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.