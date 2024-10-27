أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي أغار الليلة الماضية على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في ضاحية بيروت الجنوبية.



وكتب أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية بتوجيه استخباري دقيق في ضاحية بيروت الجنوبية على مواقع لتخزين وإنتاج وسائل قتالية ومستودع وسائل قتالية لحزب الله".



وقال: "خلال الساعات الماضية، أغارت طائرات حربية لسلاح الجوية بتوجيه من القيادة الشمالية على أكثر من 120 هدف لحزب الله وقضت على نحو 70 عنصرا".



وأضاف أدرعي: "طائرات حربية استهدفت بنية عسكرية استخدمتها الوحدة الجوية في حزب الله (127) وخلية تابعة للوحدة في جنوب لبنان. وفي عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرة لسلاح الجو مبنى تم رصد داخله عدد من العناصر وهم يطلقون النار نحو قوة عملت في المكان".