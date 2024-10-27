موسكو تسلم خمسة أجراس إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بدمشق

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الوطن السورية: سلم مركز التنسيق الروسي في سورية خمسة أجراس كنائس إلى المكتب التمثيلي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في دمشق مقدمة من بطريركية موسكو.

كما سلم المركز مساعدات إنسانية شملت 50 طرداً غذائياً لأبناء أبرشية الكنيسة تشمل الأرز والدقيق والزيت والشاي والسكر والحليب المعلب، وفق ما ذكرت وكالة «سانا»، التي أشارت إلى أن ممثل بطريرك موسكو وسائر روسيا لدى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الأرشمندريت فيليب فاسيلتسيف أقام قداساً، وأعرب عن شكره لممثلي القوات الروسية على ما يقدمونه للشعب السوري.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، قدم مركز التنسيق الروسي بدمشق مساعدات إنسانية لدار الأم تيريزا للأشخاص ذوي الإعاقة في حي باب توما بدمشق، وحينها أوضح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية العقيد أوليغ إيغناسوك في تصريح صحفي أن المساعدات الإنسانية تتضمن سللاً غذائية وتموينية، إضافة إلى كمية من وقود التدفئة وهي لدعم ومساعدة المقيمين في الدار، في حين نوه القائمون على الدار بدعم روسيا قيادة وشعباً ووقوفها إلى جانب سورية.