150 صاروخاً ومسيّرات على قواعد وتجمّعات العدو

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اطار المواجهات، نفذ حزب الله امس عددا كبيرا من العمليات والاستهدافات بالصواريخ والمسيرات امتدت الى جنوبي «تل ابيب»، مرورا بـ «حيفا» و»الكريوت» و»عكا» و»نهاريا» ساحلا و»صفد» و»طبريا» شرقا.

وبلغ عدد الصواريخ التي استهدف فيها قواعد ومواقع عسكرية حيوية وتجمعات لجنود العدو ومستوطنات حدودية وفي العمق، حوالي 150 صاروخا.



ومن ابرز الاستهدافات: هجوم بالمسيرات الانقضاضية على قاعدة «تل نوف» الجوية جنوبي «تل ابيب»، وقصف صاروخي دقيق لقاعدة «ميشار» حيث مقر الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية في صفد، و»الكريوت» المنطقة الحيوية شمالي «حيفا»، واحدى القواعد العسكرية في الجولان.

احدثت صواريخ حزب الله عشرات الحرائق في المدن والمستوطنات «الاسرائيلية»، وتحدثت وسائل الاعلام «الاسرائيلية» عن تضرر العديد من المباني والسيارات في «نهاريا» و»عكا» ومستوطنات قرب الحدود في القطاع الغربي، واصيب عدد من المستوطنين، احدهم بحالة الخطر.

وتواصلت امس الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش العدو، لا سيما على محور العديسة كفركلا الطيبة، ومحور عيتا الشعب. ولوحظ عودة السخونة بالمواجهات والاستهدافات على محور القطاع الغربي.



وواصل طيران العدو شن غاراته على المدن والقرى في الجنوب والبقاع، مخلفا المزيد من المجازر في صفوف المدنيين، مثلما حصل امس في بلدة تفاحتا في قضاء صيدا واستشهاد 5 مواطنين وجرح عدد آخر.

ومساء، اعلن حزب الله انه شن هجوما بمسيرات انقضاضية على قاعدة «الناعورة» شرقي «العفولة».



