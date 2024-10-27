وسائل اعلامية «اسرائيلية»: حزب الله يُوجّه ضربة جديدة لقوات النخبة في جيش العدو

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بقي الحدث الاكبر يتركز في جبهة لبنان مع العدو «الاسرائيلي»، التي شهدت امس يوما مشتعلا، وحملت مزيدا من اخبار الضربات القوية والموجعة، التي وجهها ويوجهها مقاتلو حزب الله لفرق والوية النخبة في جيش العدو «الاسرائيلي» في الميدان.

ونقلت وسائل اعلامية «اسرائيلية» عن مصادر عسكرية «اسرائيلية» بعد ظهر امس عن مقتل 7 جنود على الاقل وجرح 21 آخرين في المعارك في الجنوب اللبناني ، بعد ان تحدثت وسائل الاعلام «الاسرائيلية» عن حدث صعب في هذه المعارك، ونقلت مشاهد لحركة المروحيات العسكرية في نقل القتلى والمصابين من جنود العدو. وقالت المصادر ان عدد القتلى الجنود مرشح للارتفاع بسبب خطورة الاصابات.



والى جانب هذا العدد ،اعترف جيش العدو عصر امس باصابة 61 عسكريا في المواجهات مع حزب الله خلال يومي الجمعة والسبت ، مع العلم انه يتكتم عادة على حجم الخسائر في صفوفه ويعترف بجزء قليل منها.

وتأتي ضربة الامس بعد الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها قوات النخبة في جيش العدو خلال الايام القليلة الماضية، والتي ادت باعتراف جيش العدو الى مقتل 10 عسكريين بينهم 5 ضباط، وجرح اكثر من اربعين اخرين، عدا عن تدمير 6 دبابات وعدد من الآليات.