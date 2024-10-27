عناوين الصحف ليوم الأحد 27 تشرين الأول 2024

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النهار: الحرب للبنان الساحة... و"الانضباط" بين إسرائيل وايران!

الديار: حزب الله يُوجّه ضربة جديدة لقوات النخبة في جيش العدو: 7 قتلى و82 جريحاً

هوكشتاين في «تل ابيب» اليوم أو غداً... وعودته لبيروت غير مُستبعدة؟!!

ردّ «إسرائيلي» محدود ومضبوط على إيران بإعداد وإخراج الإدارة الأميركيّة

الشرق الأوسط السعودية: طهران تتبنّى موقفاً «هادئاً» بعد ضربات إسرائيلية «دقيقة»

مقتل 4 من الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني... والسلطات نفت تضرّر قواعد «الحرس الثوري»



الأنباء الكويتية: سياسي لبناني لـ «الأنباء»: استعادة أجواء اجتياح 1982 وربط الحل بفرض رئيس على لبنان

انقلب المشهد وإسرائيل تشترط وقف النار في غزة ولبنان معاً



الوطن السورية: إدانات عربية ودولية واسعة.. وموسكو: قلقون من التصعيد المتواصل.. بايدن: آمل أن تكون النهاية … الدفاعات الجوية الإيرانية تنجح بالتصدي لعدوان إسرائيلي.. وطهران: أضراره محدودة