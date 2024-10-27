الأنباء الكويتية: استعادة أجواء اجتياح 1982 وربط الحل بفرض رئيس على لبنان

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الأنباء الكويتية: وصف سياسي نافذ شغل منصبا حكوميا حساسا وترك بصمة لـ«الأنباء» المرحلة الحالية، بـ«الشبيهة بمرحلة 1982، عندما اجتاحت إسرائيل لبنان ودخلت العاصمة بيروت».

وقال: «مرحلتان متشابهتان للغاية، مع فارق ان المقاومة اللبنانية صامدة، وتعول على عامل الوقت الذي يقف إلى جانبها. في المقابل، تسعى الدول الغربية إلى فرض شروط الاستسلام الإسرائيلية على لبنان، وصولا إلى تسمية مرشح معين لرئاسة الجمهورية، كعنوان اساسي للحل». وأبدى خشيته من اتخاذ الحرب الإسرائيلية أبعادا ديموغرافية، «بالإصرار على تهجير أبناء طائفة معينة من أرضهم وجذورهم..».