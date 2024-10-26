بالفيديو - حزب الله يوجه أوامر إخلاء للمستوطنين في عدد من المستوطنات

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بث الاعلام الحربي في "حزب الله" فاصل فيديو تضمن اعلانا موجها من " المقاومة الاسلامية" الى مستوطني الشمال في فلسطين المحتلة بالعبرية، مترجما للعربية، وجاء فيه: " إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.

والمستوطنات هي: كريات شمونة ، يسود هامعلله ، حتسور هجليليت ، أييليا هاشاحر، كرميئيل ، معالوت ترشيحا، ايفين مناحيم ، نهاريا، روش بينا، شامير شاعل، ميرون ،كابري ،أبيريم ،دلتون، نفي زيف ، كتيرين، كفار حنانيا ، مانوت، بيت هاعيمك ، كفار فراديم ،حراشيم بيريا، كدمات تسفي ، بار يوحاي".