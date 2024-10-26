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تبقى أرقام الشهداء والمصابين الخبر الاول

26
OCTOBER
2024
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

بين مُسارع إلى وصفها بالمسرحية الجديدة بإخراج أميركي، ومبالغ في اعتبارها رداً يُنذر بتصعيد أوسع في الإقليم، أكثر من قراءة سياسية هادئة تدعو إلى ترقب التطورات القريبة المقبلة قبل إطلاق الأحكام من جهة، وتشدد على قراءة ما جرى بواقعية مجردة من العواطف أو التمنيات.
في المحصلة، ردت إسرائيل على إيران. وأتى الرد مدروساً ومنسقاً بشكل مسبق مع الجانب الأميركي، حيث أمل الرئيس جو بايدن، الذي يسعى إلى أنجاح مفاوضات هدنة غزة في الدوحة غداً، في أن تكون هذه الهجمات هي النهاية، بعدما أشار إلى أنها، على ما يبدو، اقتصرت على أهداف عسكرية.
وعلى الخط الإيراني، اعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي في مقابلة عبر الموقع التابع للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها لا حدود له.
أما لبنانياً، وفيما الكلام عن احتمال وقف النار ينتظر زيارة آموس هوكستين لإسرائيل، وربما بعدها لبنان، تبقى أرقام الشهداء والمصابين هي الخبر الاول، الذي يتقدم على سائر التطورات في الداخل أو الخارج، حيث ارتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2653 شهيداً و12360 جريحاً سقطوا في أكثر من 11161 اعتداء في مختلف المناطق…
ويبقى أخيراً تعامل اللبنانيين مع المشهد المتفجر: فلا رئيس جمهورية في المدى المنظور، في ضوء تمسك الافرقاء بمواقفهم السابقة للحرب أو المترقبة لمسارها وخاتمتها… ولا حكومة أصيلة تالياً، ما يعني بديهياً، البقاء على المنطق الترقيعي الحالي، المستمر منذ أكثر من سنتين، فيما مجلس النواب العاجز عن انتخاب رئيس للدولة، وعن اقرار القوانين المطلوبة دولياً، إلا فارغة من المضمون وغير قابلة للتطبيق، يقتصر نجاحه على التمديد خارج الدستور والنظام الداخلي للجان نيابية لا يقدم اكثرُها او يؤخر في المشهد العام، في نظر غالبية الناس.

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