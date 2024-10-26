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الدفاع المدني يعلن اندلاع أكثر من ٢٠ حريق أعشاب وأشجار ويناشد المواطنين عدم اضرام النيران

26
OCTOBER
2024
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الاتي: "في يوم لا يشبه أي يوم مضى، بلغ معدل الحرائق في أحراج لبنان نسبة غير مسبوقة خلال ساعات هذا النهار.

في محافظة جبل لبنان توزعت الحرائق على مختلف الأقضية، من قضاء المتن (الربوة) إلى قضاء كسروان (القليعات / ابو ميزان، جعيتا، كفرذبيان) الى قضاء عاليه (بتاتر) وقضاء الشوف (عماطور، نهر الحمام/ غريفة، بتلون، الفوارة، البيرة، بعقلين/رأس الديب، اغميد، بيت الدين) وفي قضاء بعبدا (بطشاي) وفي إقليم الخروب (حصروت، عانوت) وفي المتن الأعلى (حمانا)، وفي قضاء جبيل (علمات، فرحت).

وفي محافظة الشمال طالت الحرائق أيضا العديد من المناطق : اهدن، بلوزا (بشري)، بطرماز (الضنية)، عكار العتيقة، بلانة الحيصة، بيت يونس.

إن المديرية العامة للدفاع المدني التي حذَّرت من خطر اندلاع الحرائق في ظل الأجواء المناخية المؤاتية التي تسيطر على لبنان (ارتفاع درجات الحرارة واشتداد قوة الهواء)، تناشد المواطنين الى ضرورة توخي أعلى درجات الحذر والامتناع منعاً باتاً عن اضرام النيران في الأعشاب اليابسة لأي سبب كان (التقشيش، تنظيف الأرض) والا ستقع كوارث بيئية لن تحمد عقباها.

توازياً أهابت المديرية العامة بالمواطنين والبلديات الى ضرورة مراقبة المساحات الحرجية، والتبليغ فوراً عن أي اعتداء على الطبيعة باشعال النار. ابتداءً من هذه اللحظة كل مواطن يجب أن يكون بمثابة الخفير والمراقب لتجنب وقوع المزيد من الكوارث، ومعاقبة المخربين.

إن عناصر الدفاع المدني يحاربون النار بكل ما لديهم من إمكانيات توازياً مع المهام التي ينفذونها في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، لذا لا بد من ان يتعاون الجميع معنا كي نحمي وطننا ونجنبه المزيد من الويلات".

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