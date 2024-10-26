بو رحال للـotv: الدولة يجب أن تكون هي "المقاوم" الأساسي لكن لا يمكن أن نطالب بنزع السلاح في ظل الحرب

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شدّد المهندس فادي بو رحال أن الدولة يجب أن تكون هي "المقاوم" الأساسي لكن لا يمكن أن نطالب بنزع السلاح في ظل الحرب وأن أهمّ شيء دعم الجيش لوجستياً لتطبيق ال١٧٠١ وأن يكون مولجاً حماية لبنان.

وأشار في حديث للـotv أن تطبيق ال١٧٠١ يجب أن يكون من الجانبين الإسرائيلي واللبناني وعلى حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها في إغاثة الناس خاصة وأننا قادمون على فصل الشتاء.

وذكّر بو رحال بأن الرئيس عون قال لحزب الله أنا خائف عليكم وعلى لبنان بعد "حرب الإسناد" وقد خسرنا حجة الدفاع عن لبنان.

وقال: نحن كتيار وطني حر نتكلّم فوق الطاولة وتحدثنا معهم عن مخالفة حكومة تصريف الأعمال للميثاقية وكذلك اختلفنا حول "حرب الإسناد"،

وأضاف: معركة الرئيس عون كانت بناء الدولة لكن الجميع وضعوا له العراقيل وكانت مقاومة لبنان لتكون أفضل لو كانت هناك دولة حقيقية وربح أيّ مكون يجب أن يكون من خلال ربح الدولة لأن لا أحد غيرها يحمي.

وأعتبر أن أهمّ أمر انتخاب رئيس وعندما تتوفر مساحات مشتركة لانتخاب رئيس نبني عليها كما بادرَ إلى ذلك رئيس التيار جبران باسيل.

ولفت إلى أن الركيزة للإصلاح المطلوب هي القضاء، وتساءل: كيف يمكن للدول أن تساعدنا إن لم تكن لدينا شفافية في صرف الأموال؟