living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو رحال للـotv: الدولة يجب أن تكون هي "المقاوم" الأساسي لكن لا يمكن أن نطالب بنزع السلاح في ظل الحرب

26
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدّد المهندس فادي بو رحال أن الدولة يجب أن تكون هي "المقاوم" الأساسي لكن لا يمكن أن نطالب بنزع السلاح في ظل الحرب وأن أهمّ شيء دعم الجيش لوجستياً لتطبيق ال١٧٠١ وأن يكون مولجاً حماية لبنان.

وأشار في حديث للـotv أن تطبيق ال١٧٠١ يجب أن يكون من الجانبين الإسرائيلي واللبناني وعلى حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها في إغاثة الناس خاصة وأننا قادمون على فصل الشتاء.

وذكّر بو رحال بأن الرئيس عون قال لحزب الله أنا خائف عليكم وعلى لبنان بعد "حرب الإسناد" وقد خسرنا حجة الدفاع عن لبنان.

وقال: نحن كتيار وطني حر نتكلّم فوق الطاولة وتحدثنا معهم عن مخالفة حكومة تصريف الأعمال للميثاقية وكذلك اختلفنا حول "حرب الإسناد"، 

وأضاف: معركة الرئيس عون كانت بناء الدولة لكن الجميع وضعوا له العراقيل وكانت مقاومة لبنان لتكون أفضل لو كانت هناك دولة حقيقية وربح أيّ مكون يجب أن يكون من خلال ربح الدولة لأن لا أحد غيرها يحمي.

وأعتبر أن أهمّ أمر انتخاب رئيس وعندما تتوفر مساحات مشتركة لانتخاب رئيس نبني عليها كما بادرَ إلى ذلك رئيس التيار جبران باسيل.

ولفت إلى أن الركيزة للإصلاح المطلوب هي القضاء، وتساءل: كيف يمكن للدول أن تساعدنا إن لم تكن لدينا شفافية في صرف الأموال؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   