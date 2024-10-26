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رد إيران على الضربة الإسرائيلية "حتمي"...!

26
OCTOBER
2024
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صرح الخبير بالشؤون الإيرانية صالح القزويني، أن "مهما تكن الضربة الإسرائيلية صغيرة أو كبيرة، فإنها تعد عدوانًا على سيادة إيران، وبالتالي سيكون الرد عليها حتميًا". جاء ذلك في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم السبت، والذي أكدت طهران أنها تصدت له.

وأكد القزويني أن "قضية الرد حتمية، لأن هذا العمل يعد عدوانًا على سيادة إيران، ولا يعد ردا لأن العمل الإيراني كان ردا على اغتيال هنية (إسماعيل) رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران".

وأشار إلى أن "هذه الضربة، التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران، تحمل رسالة بأن إسرائيل قادرة على استهداف مركز إيران وثقلها السياسي والعسكري، وأنها تستطيع الوصول إلى حيث تريد". واعتبر ذلك "رسالة مؤلمة للقيادة في طهران" وأعرب عن اعتقاده بأنها لن "تتجاوز عنها بأي حال".

 


وأوضح القزويني أن "إيران لم تعلن بعد عن المواقع التي استهدفتها إسرائيل، حتى لا تُعطي فرصة لإسرائيل لاستهدافها مجددًا".

وأضاف أن "ما يتردد في وسائل الإعلام حول استهداف معسكرات في غرب وشرق طهران يعود إلى أن معظم الأصوات التي سُمعت كانت لمضادات جوية إيرانية تصدت للهجوم". ولفت إلى أن "بعض التقارير تشير إلى أن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية، بل استهدفت هذه المواقع من خلف الحدود".

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