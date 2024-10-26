سيزار المعلوف: قواعد الاشتباك بين اسرائيل وايران انتهت بحفظ ماء الوجه

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اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى ان قواعد الاشتباك بين اسرائيل وايران انتهت بحفظ ماء الوجه للطرفين بسيناريو او فيلم اميركي كي لا نقول مسرحية، ما يعني لنا لا غالب ولا مغلوب، اما ما يجري على الاراضي المحتلة الفلسطينية للاسف الشديد هناك غالب ومغلوب، والغالب هو دولة اسرائيل والمغلوب هي القضية الفلسطينية المحقة.