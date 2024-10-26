"يومٌ حزين على كثيرين"... السيد: لا إلى الإستسلام الذي كان ينادي به هؤلاء

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

اليوم، هو يومٌ حزين… يومٌ حزين على الكثيرين في لبنان من اهل السياسة والإعلام الذين كانوا كشفوا أقنعتهم وذهبوا في مواقفهم العلنية إلى أبعد وأبشع مما تتمناه إسرائيل والصهيونية من ضرر وأذى على لبنان واهله… اليوم يومٌ حزين على هؤلاء أنفسهم لأنّ إسرائيل نفسها خذلتهم في لبنان بعدما أعلن رئيس أركانها نيَّته وقف الحرب بعد المواجهات مع المقاومة، وهو يومٌ أكثر حُزناً لأن إسرائيل، وبضغط من أميركا، لم تضرب إيران ليل أمس بالشكل الذي كانوا يأملونه ويحلمون به بل كان ردّاً مدروساً ومنضبطاً مع إنذار مُسْبَق… نعم، هُوَ يومٌ حزين لأن ما جرى ليلاً، وقبله على جبهة الجنوب، يؤشر إلى صيغة للحلّ تُنصِف لبنان، لا إلى الإستسلام الذي كان ينادي به هؤلاء وكانوا يحلمون بأنّه سيُنَصّبُهم أدوات ودُمَىً لقيادة لبنان الجديد… (ومكَرُوا مكْرَهُم، وعِنْدَ الله مكرُهُم، وإنْ كانَ مكرُهُم لَتَزولَ منهُ الجِبال)…