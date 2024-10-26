اليكم تفاصيل القبض على الرأس المدبر لعصابة سرقة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتواريخ سابقة، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المحال في منطقة الفيدار، وسرقوا من داخله مبلغ /1,000/ دولار أميركي وأدوات تستخدم في المطبخ وتلفزيون عدد /2/، وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي /1,200/ دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة

كما أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى شركة في محلة الجديدة، وسرقوا أجهزة كمبيوتر محمولة وبطاريات وآلة تصوير، وفروا الى جهة مجهولة.

كذلك أقدم مجهولون مقنّعون وبحوزتهم أسلحة حربية على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى مبنى إحدى الشركات في محلة الدكوانة، بعد أن عملوا على ضرب الناطور وتكبيله، وسرقوا من داخلها بندقية كلاشنكوف مع /6/ مماشط، مسدس حربي، /7/ صناديق كحول، مبلغ مالي قدر بحوالى /13,000/ دولار أميركي، مجوهرات قدرت قيمتها بحوالي /2000/ دولار أميركي وشيكات مصرفية لصالح الشركة وأغراض مختلفة، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /100,000/ دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة.

ونفذ مجهولون عملية سرقة طالت محلاً في محلة عمشيت، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /10,000/ دولار أميركي.

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويات أفراد العصابة التي قامت بهذه العمليات، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

ح. أ. (مواليد عام 1977، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات وشيكات دون رصيد.

وخلال شهر أيلول، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من رصده في محلة الفرزل على متن سيارة رباعية الدفع نوع "هوندا" المستخدمة في عملية السرقة، حيث كمنت له وأوقفته وضبطت السيار

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة اشتراكه مع آخرين بتنفيذ عمليات السرقة مستخدمين لهذه الغاية المركبة الآلية التي جرى ضبطها وسيارة أخرى رباعية الدفع نوع "مرسيدس ML"، وأضاف أنهم كانوا يقومون ببيع المسروقات وتقسيم ثمنها فيما بينهم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السيارة المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.