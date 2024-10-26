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فيما تبدو المستويات السياسية والرسمية على اختلافها في لبنان في حال انتظار نضوج حركة الاتصالات الخارجية الرامية الى تحقيق وقف لإطلاق النار، توقّع مرجع سياسي نهاية قريبة للحرب.

وقال لـ«الجمهورية»: «هناك عاملان يعززان احتمال انتهاء الحرب في وقت قريب، الاول، هو انّ الجهود الدولية تتسمّ بجدّية فائقة، والاميركيون أكثر حماسة في هذه الفترة، والفرنسيون جادون جداً. واما العامل الثاني فهو الميدان العسكري الذي يعاكس الأهداف الاسرائيلية ويمنع تحقيقها، وكما نرى فإنّ الميدان يتصاعد وخسائر إسرائيل تتصاعد ايضاً، وتبعاً لذلك فإنّ ميدان المواجهة يتولّى حالياً مراكمة وقائع من شأنها أن تعجّل في وقف اطلاق النار، وبلوغ تسوية لا تمسّ بسيادة لبنان».