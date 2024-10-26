«اليونيفل» تنسحب من الضهيرة تحت النار الإسرائيلية!

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أعلنت القوات الدولية «اليونيفل» انسحاب جنودها، قبل يومين، من موقع مراقبة تابع للقوات في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بعد تعرّضه لإطلاق النار من قبل جيش العدو الإسرائيلي. وذكرت «اليونيفل» في بيان، أمس، أن «جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة، كانوا يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحرّاس المناوبون لتجنّب الإصابة».

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي طالب مراراً القوات الدولية بالانسحاب من مواقعها الحدودية حتى عمق 5 كلم، إلا أن «اليونيفل» رفضت الاستجابة لذلك، فأقدم العدو على الاعتداء على عدة مواقع تابعة لها، على طول الحدود، بإطلاق النار والقصف وحتى الاقتحام والجرف. وطالبت الأمم المتحدة والدول المشاركة في القوات الدولية إسرائيل بعدم التعرّض لـ«اليونيفل»، وحماية دورها في تطبيق القرار الدولي 1701، والذي تُجمع الأطراف اليوم على أنه سيشكّل إطاراً لأي اتفاق وقف إطلاق نار ممكن.