"عملية أيام الحساب"... أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا عسكرية في إيران!

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي استكمل مهاجمة أهداف عسكرية في ايران.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"عملية "أيام الحساب": الجيش الاسرائيلي استكمل مهاجمة أهداف عسكرية في إيران



-إستكمل الجيش الاسرائيلي هجومًا موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها.



-لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل انتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًا ضد مواطني إسرائيل.



-كما تمت مهاجمة أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى لإيران والتي كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الاسرائيلي في إيران.



-لقد استكملت الغارة وأنجزت أهدافها.



-لقد أطلقت إيران مئات الصواريخ نحو الأراضي الاسرائيلية خلال شهري نيسان وتشرين الاول الماضييْن وتقوم بتمويل وتوجيه أعمال إرهاب عبر وكلائها في الشرق الأوسط بهدف ضرب دولة إسرائيل ومواطنيها. إلى جانب جهودها لاستهداف إسرائيل، تعمل إيران على المساس بالاستقرار الأمني في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.



-يمتلك الجيش الاسرائيلي قدرات عملياتية هجومية عديدة حيث تم تفعيل بعضها من خلال استهداف منظومات استراتيجية في عمق إيران.



-لإسرائيل الحق والواجب لحماية مواطنيها إذا اختار النظام في ايران مواصلة اعتداءاته ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.



كما يجري الجيش تقديرات متواصلة للموقف ويستعد دفاعيًا وهجوميًا. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية ويجب مواصلة الانصياع إلى التعليمات في حال صدورها".