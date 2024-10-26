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أكد مرجع معني باتصالات وقف النار لـ«الجمهورية» أن العائق الأساس أمام بلوغ حل ووقف لاطلاق النار، يتجلّى في أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مصمماً على الاستمرار في العدوان، ولا يريد وقف إطلاق النار في لبنان او في غزة أو في أي مكان آخر.

ولاحظ المرجع عينه، أنّ الاميركيين الذين ماشوا في بداية الأمر نتنياهو في استهدافاته للبنية التنظيمية لـ«حزب الله» واغتيال قادته، وفي اطلاق عمليته البرية ضدّ الحزب لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر به وإخراجه من جنوب الليطاني، بما يمكّنه من أن يملي شروطه في أي حل سياسي لاحق، فإنّهم (الأميركيون) مع مرور الوقت، وكذلك مع ما أفرزته مجريات الميدان العسكري منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية من وقائع معاكسة لمبالغته في تقدير قرب هزيمة «حزب الله»، باتوا أكثر ميلاً إلى التعجيل في اتفاق على وقف لإطلاق النار وبلوغ حل ديبلوماسي، على أساس القرار 1701، وهذا ما اكّد عليه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في زيارته الاخيرة إلى بيروت».