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اسرائيل هاجمت ايران وضربت نحو 20 موقعاً

26
OCTOBER
2024
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اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن «الجيش يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة».

بدوره، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في سماء طهران وبعض المدن الإيرانية الأخرى للتصدي لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.ونقل التلفزيون عن العلاقات العامة لمنظمة الدفاع الجوي الإيراني القول إن «أصوات الانفجارات القوية التي تم سماعها في طهران تعود إلى عمل الدفاعات الجوية الإيرانية ضد هجمات جوية إسرائيلية لضرب ثلاثة اهداف خارج مدينة طهران».

من جانبها، ذكرت قناتا (إن.بي.سي) و(إيه.بي.سي) الإخباريتان الأمريكيتان، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تشمل منشآت نووية أو حقول نفط إيرانية، وأنها ركزت على أهداف عسكرية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مصادر، إن إيران متأهبة للرد على أي «عدوان» إسرائيلي.ونقلت الوكالة عن المصادر قولها «مما لا شك فيه أن إسرائيل ستواجه ردا متناسبا على أي فعل تقترفه».

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أن دوي انفجارات قوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن عدداً من الانفجارات القوية سمع في أنحاء طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص سبب تلك الانفجارات.

واشارت وسائل إعلام إيرانية ان الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وفي وقت لاحق أعلنت اسرائيل انتهاء الهجوم على إيران بعد ضرب نحو ٢٠ موقعا.

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