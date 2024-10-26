"رسميا".... الجيش الاسرائيلي يعلن عن شن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران

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قال الجيش الإسرائيلي أنه رداً على أشهر من الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل – في الوقت الحالي، يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بشن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

يقوم النظام في إيران ووكلاؤه في المنطقة بمهاجمة إسرائيل بلا هوادة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر – على سبع جبهات – بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية.

مثل أي دولة أخرى ذات سيادة في العالم، من حق دولة إسرائيل ومن واجبها الرد.

لقد تم تعبئة قدراتنا الدفاعية والهجومية بالكامل.

سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل.