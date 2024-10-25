رقم "قياسي" لعمليات الحزب... العمليات تخطت ال40!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية.
ايضا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.
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