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أميركا ارسلت مقاتلات "F-16" إلى قاعدة بالشرق الأوسط... والسبب؟

25
OCTOBER
2024
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قامت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بإرسال مقاتلات "F-16" إلى قاعدة بالشرق الأوسط، تحسبا لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي المرتقب.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، على حسابها في منصة "إكس": "طائرات إف-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية من السرب المقاتل رقم 480 المتمركز في قاعدة سبانغداهليم الجوية في ألمانيا تصل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

كما قال مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، في تغريدة على حسابه في "إكس": "تعزيزات من طائرات F-16 التابعة لسلاح الجو الأميركي وصلت اليوم من قاعدة في ألمانيا إلى قاعدة في الشرق الأوسط". 


وتابع، "يأتي هذا الإعلان على خلفية الاستعدادات لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي المرتقب".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد كشفت، الخميس، نقلا عن مصدر استخباراتي مطلع، أن "إسرائيل أجلت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "إسرائيل اضطرت إلى تطوير خطة بديلة لمهاجمة إيران"، مضيفة أن "الخطة الإسرائيلية البديلة لمهاجمة إيران تتطلب مناورات حربية مفصلة قبل إصدار أي أمر".

وجاء قرار إرجاء الضربة الانتقامية بعد التسريب، الذي حصل الأسبوع الماضي، لمعلومات عسكرية سرية، كانت عبارة عن تقييم أميركي للرد الإسرائيلي المحتمل.

وقال مصدر استخباراتي مطلع على المناقشات الإسرائيلية إن "تسريب الوثائق الأميركية أدى إلى تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات والمكوّنات. سيكون هناك رد، لكنه سيستغرق وقتا أطول مما كان من المفترض أن يستغرقه".

ولم يشر التسريب إلى أهداف إيرانية محتملة، لكن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من ضرب البنية التحتية النووية أو صناعة النفط الإيرانية.

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