"هجوم انقرة"... بيان ادانة من الخارجية اللبنانية!

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانٌ جاء فيه، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا".



وأكدت الخارجية اللبنانية "تضامن لبنان ووقوفه بجانب الجمهورية التركية"، مستنكرة "كل أشكال العنف والإرهاب".



وعزّت الخارجية أُسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.



وحصل هجوم دامي، يوم الأربعاء الماضي، استهدف مقر "الشركة التركية لصناعات الفضاء" التابعة للدولة، والذي أسفر أيضاً عن إصابة 22 شخصًا بجروح، رجّحت تركيا إلى حد كبير بأن يكون حزب العمال الكردستاني وراء العملية.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعرّف المحققون الأتراك على هوية أحد المهاجمين، مشيرين إلى أنه "إرهابي من حزب العمال الكردستاني" لقبه "روجر"، لكنهم ما زالوا يحاولون تحديد هوية شريكته في العملية، وفق ما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس".