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هوكستين يكشف عن "إمكانية" لإنهاء الحرب: التوازن في القوة!

25
OCTOBER
2024
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قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين: إن هناك إمكانية لإنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفقًا للقرار 1701.

وأكد، أن كلا الطرفين، إسرائيل وحزب الله، يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بهذا القرار، مشيرًا إلى أن الحقيقة هي أن كليهما لم يلتزم به.

وأضاف المبعوث الأميركي، أنه يجب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار الفعلي في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على، أهمية تحقيق التوازن في القوة لضمان عدم تصعيد الوضع العسكري بين الطرفين.

وجاء القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب 2006، عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، والذي دعا إلى وقف الأعمال القتالية ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ومع ذلك، شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا في الأعمال العسكرية بين الطرفين، مما أثار المخاوف من عودة النزاع.

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