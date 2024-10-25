رئيس الوزراء الإيرلندي التقى ميقاتي: العنف في الشرق الأوسط بلغ مستويات غير مقبولة

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رحب رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في العاصمة الإيرلندية دبلن، كـ"أول رئيس حكومة لبناني يزور إيرلندا"، مؤكدا "تضامن إيرلندا مع لبنان، لا سيما في هذه المرحلة"، مشددا على أن "بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان وطالبت كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701". وذكر "كما أننا ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل".