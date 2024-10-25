ميقاتي في ايرلندا بإطار اللقاءات التي يعقدها في عدد من الدول دعماً للبنان

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وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ايرلندا في اطار اللقاءات التي يعقدها في عدد من الدول دعما للبنان ولوقف العدوان الاسرائيلي عليه.



وكان الرئيس ميقاتي أجرى صباحاً في لندن إجتماعاً مع وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن بعدما كان التقى في باريس مساء أمس في ختام "مؤتمر دعم لبنان" وزراء خارجية كندا وقبرص والمانيا.

وفور وصوله إلى ايرلندا، استقبل رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس الرئيس ميقاتي عند مدخل مقر رئاسة الحكومة ثم انتقلا معاً الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقدا خلوة أعقبها اجتماع موسع.