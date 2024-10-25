living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ إسرائيل تحاول عبثاً إسكات الإعلام اللبناني المواجِه لإسرائيل... ومحادثات بين بلينكن وميقاتي في نيويورك

25
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

هو الإعلام اللبناني الذي يسلِّط الضوء على عدوان إسرائيل وجرائمها، من يبقى هدفاً للصواريخ الغادرة، وهي إسرائيل، المنتهِكة في شكلٍ يومي قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، من دون أن يرف جفن للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات التي ترفع عقيرتها صبح مساء إزاء أي حدثٍ يناسب مصالحها السياسية، فإذا بها تختفي حين تُقتل الشعوب والصحافيون والمسعفون الصحيون والمدنيون الأبرياء...

فغارات فجر اليوم الجمعة استهدفت الزملاء المصورين والتقنيين في "الميادين" و"المنار" محمد رضا وغسان نجار، ووسام قاسم الذين زُفوا شهداء في القافلة اللبنانية اليومية، هذا فيما كان ليل الخميس يشهد غارات عنيفة على برج البراجنة والحدث وحي الجاموس وغيرها من أحياء الضاحية.

وعلى الخط السياسي الدبلوماسي، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن العائد من جولةٍ شرق أوسطية، حيث شمل البحث سبل وقف النار ونتائج مؤتمر باريس. وشدَّد ميقاتي خلال اللقاء على "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل"، لافتاً إلى أن "المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".
وفي عين التينة التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع، ومن جهة أخرى، توجه بري بالشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته.

وفي الميدان، واصلت المقاومة عملياتها التي استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلي وتجمعات وصولاً إلى المستوطنات الشمالية وصفد، في الوقت الذي أفيد فيه عن المزيد من القتلى في صفوف جيش الإحتلال نتيجة اشتباكات الأمس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   