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تمكّن عناصر فصيلة التفتيشات التّابعة لسريّة قوى الأمن في المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة بتاريخ 22-10-2024، من إحباط عمليّة تهريب مبلغ من المال المُزيَّف بقيمة 271,500 دولار أميركي، مخبّأ بطريقة احترافيّة في جوانب حقيبتَي سفر، وذلك أثناء محاولة إحدى المسافرات مغادرة الأراضي اللّبنانية متوجّهةً إلى تركيا، وتُدعى، ز. ا. (من مواليد عام 1980، سورية- لبنانية).



وبالتّحقيق معها، اعترفت بأنها تعرّفت منذ فترة على سيّدة تُدعى (آ.) مجهولة باقي الهويّة متواجدة في تركيا، وطلبت الأخيرة منها استلام حقيبتَي ألبسة من أحد الأشخاص في بيروت ونقلها إلى تركيا مقابل مبلغ /150/ دولاراً أميركيًا، وأنّها لم تكن على علم بوجود المبلغ المزيّف في الحقيبتَين.



وأحيلت الموقوفة إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء.