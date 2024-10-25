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ميقاتي التقى بلينكن في لندن: الاولوية لوقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي.. وزير الخارجية الاميركية: للحل الديبلوماسي

25
OCTOBER
2024
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في لندن.
شارك في اللقاء عن الجانب الاميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول  معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتض ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. 

وفي خلال الاجتماع قال رئيس الحكومة :"نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع  العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي".
كما شدد على"التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو،من دون تعديل". 
وقال: المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".
بدوره قال وزير الخارجية الاميركية: ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة".
واعرب"عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الامنية"،وشدد على "اهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701".وشدد"على اهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".

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