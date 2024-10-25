أدرعي مجدداً: نناشد سكان جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوبًا!

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ناشد المتحدث باسم الحيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان الجنوب الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلهم.

وقال أدرعي عبر موقع "إكس":

"من جديد، نناشد سكان منطقة جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة.

-كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. الجيش الاسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".