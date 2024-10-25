إعلام إسرائيلي يكشف عن "حادثة في لبنان استمرت ليلة أمس لساعات طويلة"!

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قالت قناة "كان" الإسرائيلية إنّ "القتلى والجرحى الليلة الماضية في لبنان سقطوا ضمن قوة دخلت إلى لبنان من أجل إيصال تجهيزات للمقاتلين."

وأضافت القناة أنّ "الحادثة في لبنان استمرت ليلة أمس لساعات طويلة بسبب عدد الإصابات الكبير وأيضاً بسبب صعوبة إنقاذ المصابين من داخل منطقة القتال."

وكشفت "كان" أنّ "جزء من المصابين أمس في لبنان تم إخلاؤهم بواسطة آليات وآخرين عبر مروحيات إلى المستشفيات في عملية إنقاذ معقدة من داخل منطقة القتال."

وأفادت القناة أنّ "الحادثة في لبنان نتجت عن نيران أطلقت من بعيد، بحيث جرى إطلاق صاروخ منحني المسار وتسبب بأضرار كبيرة جداً وعدد إصابات كبير جداً."