العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين بشدة العدوان على الصحافيين في الجنوب..

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دانت العلاقات الإعلامية في بيان بشدّة الاستهداف الصهيوني المتعمد لِمقر إقامة الصحفيين في حاصبيا الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الصحفيين"

واعتبرت أن الجريمة الجديدة تُضاف إلى سجله المروع والإرهابي في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في غزة ولبنان، ونُطالب الجمعيات والهيئات الإعلامية والنقابية بإدانة هذه الجريمة وتجريم العدو في المحافل الدولية".

وأضافت "إننا على ثقة تامة أن هذه الجريمة لن تمنع القنوات الحرة والشريفة من تغطية عدوانه المستمر على لبنان وشعبه ونقل بطولات المقاومين وصمود الأهالي والدفاع عن أرضهم وقراهم. ونتقدّم من قناة المنار وقناة الميادين وعائلات الشهداء بآيات العزاء ونسأل الله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.