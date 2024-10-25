جريمة حرب.. بن جدو: استهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين كان متعمداً

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أعلن رئـيـس مـجـلـس إدارة شـبـكـة الـمـيـاديـن غـسـان بـن جـدو استشهاد الزميل مهندس البث في "الميادين" محمد رضا في العدوان على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا بجنوب لبنان.

وأشار الى أن "الزملاء في الميادين كانوا متواجدين مع غيرهم من الصحافيين في حاصبيا لكن الاحتلال استهدف مقر إقامتهم."

وأضاف: استهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين كان متعمداً وهناك جرحى من قنوات عربية أخرى.

وقال: الزميل غسان نجار كان معنا منذ انطلاقة القناة وقد عرف بشجاعته حاضراً في كل ساحات تغطياتنا.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه والتي استهدف فيها طواقم الصحافيين ومن بينهم فريق الميادين.

مشيراً الى أن "الاحتلال يتلذذ بالقتل ومن بين من يستهدفهم الصحافيون الذي عروا إجرامه لذلك هو يكرهم بسادية وتلذذ.

كما وجه تحية للطواقم الحبيبة العاملة في غزة مؤكداً أن "الميادين" مستمرة ولن تتراجع والخيرة في ما اختاره الله.