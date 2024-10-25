استمرار الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل منذ منتصف الليل

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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل منذ منتصف الليل إذ اغار الطيران الحربي المعادي على بلدة معركة ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين نقلوا الى مستشفيات مدينة صور وأغار أيضا على أطراف بلدات طورا ،الشرافيات، المنصوري. البازورية، طيردبا والبرج الشمالي. وليلا تعرضت بلدات عيتا الشعب ورامية والقوزح لقصف مدفعي فوسفوري. أما فجرًا فقصفت مدفعية العدو الاسرائيلي بلدات مارون يارون ومدينة بنت جبيل.

الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي ينفذ تحليقًا متواصلًا فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة مطلقًا القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.