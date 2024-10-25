الجيش الإسرائيلي يزعم إغتيال قائد في وحدة الرضوان!

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زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الإسرائيلي قام بإزالة عباس عدنان مسلم، قائد منطقة عيترون في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله. كان مسلم مسؤولًا عن تنفيذ العديد من الهجمات ضد المجتمعات في شمال إسرائيل والجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، "في اليوم الماضي، هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 200 هدف في جنوب لبنان".

ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، حددت قوات الجيش الإسرائيلي خلية كانت تنصب كمينًا وأطلقت النار باتجاهها، مما أدى إلى القضاء عليها. كما عثرت القوات على منصة إطلاق صواريخ كورنيت محملة وفككتها".