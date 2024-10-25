عناوين الصحف ليوم الجمعه 25 تشرين الأول 2024

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الأخبار: جيش الاحتلال في وحل الجنوب: كتائب كاملة خارج الخدمة

سفارات تضغط لعدم توقيف مشتبه في تعاملهم مع العدوّسياسة

لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة

اللواء: مؤتمر باريس يسقط الاستفراد الإسرائيلي: مليار دولار للمساعدات والجيش

لقاء بين ميقاتي والوزير الأميركي اليوم في لندن.. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 57 ضابطاً وجندياً



النهار: استجابة فاقت توقعات باريس: مليار دولار والـ1701... ماكرون: لمنع تصدير حروب الآخرين إلى لبنان



الجمهورية: مؤتمر باريس: دعم مالي لا سياسي

ماكرون: لإنهاء حرب الآخرين في لبنان

الديار: خطر الحرب الشاملة على «الابواب»... والكمائن تدمي جنود الاحتلال

مؤتمر باريس يتبرع بمليار دولار للنازحين... وانتقام اسرائيلي دموي من الجيش

آليات تنـــفيذ الـ1701 غامضــــة... بري:الرئيس التوافقي بعد وقف النار



l'orient le jour: Macron mobilise le monde et gagne son pari : un milliard de dollars d’aide au Liban



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري

الأنباء الكويتية: ماكرون طالب بوقف الحرب فوراً.. وميقاتي: القرار 1701حجر الزاوية للاستقرار والأمن في الجنوب

مؤتمر باريس يدعم لبنان «سيادياً» ومالياً بمليار دولار مساعدات