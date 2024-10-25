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عناوين الصحف ليوم الجمعه 25 تشرين الأول 2024

25
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الأخبار: جيش الاحتلال في وحل الجنوب: كتائب كاملة خارج الخدمة
سفارات تضغط لعدم توقيف مشتبه في تعاملهم مع العدوّسياسة
لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة

 

 

 

اللواء: مؤتمر باريس يسقط الاستفراد الإسرائيلي: مليار دولار للمساعدات والجيش
لقاء بين ميقاتي والوزير الأميركي اليوم في لندن.. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 57 ضابطاً وجندياً

 

 


النهار: استجابة فاقت توقعات باريس: مليار دولار والـ1701... ماكرون: لمنع تصدير حروب الآخرين إلى لبنان

 

 

 


الجمهورية: مؤتمر باريس: دعم مالي لا سياسي
ماكرون: لإنهاء حرب الآخرين في لبنان

 

 

 

الديار: خطر الحرب الشاملة على «الابواب»... والكمائن تدمي جنود الاحتلال
مؤتمر باريس يتبرع بمليار دولار للنازحين... وانتقام اسرائيلي دموي من الجيش
آليات تنـــفيذ الـ1701 غامضــــة... بري:الرئيس التوافقي بعد وقف النار

 

 


l'orient le jour: Macron mobilise le monde et gagne son pari : un milliard de dollars d’aide au Liban

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري

 

 

الأنباء الكويتية: ماكرون طالب بوقف الحرب فوراً.. وميقاتي: القرار 1701حجر الزاوية للاستقرار والأمن في الجنوب
مؤتمر باريس يدعم لبنان «سيادياً» ومالياً بمليار دولار مساعدات

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