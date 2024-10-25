عناوين الصحف ليوم الجمعه 25 تشرين الأول 2024

الأخبار: جيش الاحتلال في وحل الجنوب: كتائب كاملة خارج الخدمة
سفارات تضغط لعدم توقيف مشتبه في تعاملهم مع العدوّسياسة
لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة
اللواء: مؤتمر باريس يسقط الاستفراد الإسرائيلي: مليار دولار للمساعدات والجيش
لقاء بين ميقاتي والوزير الأميركي اليوم في لندن.. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 57 ضابطاً وجندياً
النهار: استجابة فاقت توقعات باريس: مليار دولار والـ1701... ماكرون: لمنع تصدير حروب الآخرين إلى لبنان
الجمهورية: مؤتمر باريس: دعم مالي لا سياسي
ماكرون: لإنهاء حرب الآخرين في لبنان
الديار: خطر الحرب الشاملة على «الابواب»... والكمائن تدمي جنود الاحتلال
مؤتمر باريس يتبرع بمليار دولار للنازحين... وانتقام اسرائيلي دموي من الجيش
آليات تنـــفيذ الـ1701 غامضــــة... بري:الرئيس التوافقي بعد وقف النار
l'orient le jour: Macron mobilise le monde et gagne son pari : un milliard de dollars d’aide au Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري
الأنباء الكويتية: ماكرون طالب بوقف الحرب فوراً.. وميقاتي: القرار 1701حجر الزاوية للاستقرار والأمن في الجنوب
مؤتمر باريس يدعم لبنان «سيادياً» ومالياً بمليار دولار مساعدات