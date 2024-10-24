رسالة من رجال المقاومة إلى "أشرف الناس": قسما بصبركم وعذاباتكم الراية لن تسقط

A + A -

عمم الاعلام الحربي في "حزب الله"، رسالة من "مجاهدي المقاومة الاسلامية" في الميدان الى "اشرف واكرم واطهر الناس". وتوالى على قراءاتها اكثر من مقاوم من ارض الميدان. وفي ما ياتي نص الرسالة:

"اهلنا الاعزاء الشرفاء ، سمعنا سلامكم وكلماتكم الطيبة والصادقة عم تزيدنا عزم وارادة.

نحنا من ارض المقاومة والفداء منحب نقلكم انو النصر الا صبر ساعة.

سلام عليكم يا اهل المقاومة والشرف، يا اشرف الناس واطيب الناس ، المقاومة انتو وانتو وديعة وامانة شهيدنا الاقدس سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وهيدي الامانة برقبتنا كلنا مهما غلت التضحيات.

اما عن سؤالكم عنا، طمنوا بالكم، نحن بالف خير، نحنا متل الجبال يلي عترابها نحرق ونهدم دبابات العدو وجنوده، نحنا بدر ، نحنا الرضوان ونحنا عزيز.

يعني من صميم القلب بحب وجه لاهلنا الشرفاء الغاليين، اشرف الناس وانبل الناس، باسم كل المجاهدين عم يسمعوا صوتكم ورسائلكن ومعنوياتكم العالية والطيبة وهيدي اصلا تعودنا عليها من بداية المقاومة. الله ياجركم ويصبركم وتحملوا شوي وان شاء الله منرجع نجتمع بالساحات وكل نصر وانتم بالف خير ان شاء الله.

يا احبة السيد الشهيد، قسما بدم كل شهيد وبعذابات كل جريح، قسما بصبركم وعذاباتكم، هيدي الراية يلي بايدينا لن تسقط وبيننا وبين العدو الايام والميدان، وبيننا وبينكم النصر الموعود ان شاء الله.

والسلام عليكم ونصر الله وبركاته".